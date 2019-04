Nächte in der Karwoche werden empflindlich kühl

Die steirischen Obstbauern dürften ohne große Verluste davonkommen: Zwar kann es in den nächsten beiden Nächten frostig werden, eine dramatische Situation wie in den Jahren 2016 und 2017 ist aber laut Meteorologen nicht in Sicht. Generell wird das Wetter nun besser, die Nächte bleiben aber noch länger frisch.