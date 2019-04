Verteidiger glänzte als "Doppelpacker

Bei Seekirchens Sieg in Hohenems avancierte Löw mit dem Kopfball-Führungstor und der Cornerflanke fürs 2:0 zum Vater des Erfolges. Aufregung hatte es schon in der Startminute gegeben: Nach einer Strafraumattacke gegen Aigner hatte der Referee statt des erwarteten Elfmeters Gelb für eine vermeintliche Schwalbe gegeben. Die Schriebl-Boys ließen sich davon aber nicht beirren, nahmen in der Folge das Heft in die Hand und belohnten sich noch.