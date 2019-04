Skandal und Spielabbruch bei Zulj-Match in Belgien

Nächster Spielunterbruch am Freitagabend, diesmal aber nicht in Frankreich, sondern in Belgien und da war schon ein Österreicher beteiligt, nämlich Peter Zulj. Und das Spiel Standard Lüttich gegen Anderlecht (2:0) in Belgien wurde nicht nur unterbrochen, sondern nach einer halben Stunde abgebrochen. Die Anderlecht-Fans vertrugen die Schiedsrichter-Entscheidungen ziemlich schlecht (im Video).