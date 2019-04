Südautobahn ist die wahre Verkehrshölle

Bei Mannswörth werden auch auf der A 4 bereits mehr als 100.000 Fahrzeuge gezählt. Es folgt die Außenring-Schnellstraße S 1 unter Vösendorf (siehe Tabelle auf Seite 25 in unserer heutigen Printausgabe), doch danach scheint im landesweiten Ranking schon wieder die A 2 auf. Denn der Abschnitt bei Bad Vöslau kratzt mit 95.822 registrierten Kfz pro Tag schon an der magischen 100.000er-Marke. Und auch an Wiener Neustadt brausen auf der „Süd“ bereits 75.000 Fahrzeuge in 24 Stunden vorbei.