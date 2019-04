Ehrenamtliche Helfer bekommen mehr Geld

„Die ständig mehr werdenden Einsätze sowie die immer höheren Qualitätsanforderungen für Ausrüstung sowie Material bescheren diesen Einsatzorganisationen Mehrkosten, die weder durch die derzeitigen Gelder der öffentlichen Hand noch durch Eigeninitiativen oder Spenden abgedeckt werden können. Deshalb haben wir den rechtlichen Rahmen und das Fördersystem auf neue und zeitgemäße Beine gestellt. Die kräftige Aufstockung ist aber auch Ausdruck der Anerkennung der großartigen und unverzichtbaren Leistungen der Berg-, Wasser- und Höhlenretter“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.



In 22 der 43 Orststellen der Bergrettung fahren die Teams mit ihren Privatautos zu den Einsätzen. In Zukunft sollen vier Einsatzfahrzeuge pro Jahre angekauft werden. Jeder Bergretter muss auch an die 4200 Euro selbst für seine persönliche Ausrüstung investieren. HIer soll es einen Zuschuss geben.