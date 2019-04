Polizei: Finale in Wien? So massiv waren Bedenken!

Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl stattete Gerhard Koller einen Besuch im krone.at-Sportstudio ab: Dabei zeigte er sich erleichtert, dass das Endspiel des ÖFB-Cups nun in Klagenfurt und nicht - wie zunächst geplant - in der Generali-Arena in Wien-Favoriten stattfindet. Zudem erklärte er, weshalb das Austria-Stadion für das Cupfinale nicht geeignet ist, welche konkrete Gefahrenlage erwartet wurde und wie es um das aktuelle Verhältnis mit den Rapid-Fans steht. Einige interessante Themen und brisante Aussagen - zu sehen und hören oben im Video!