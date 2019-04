Besitzerin wollte Hunde retten - und ertrinkt

Grauenvolle Szenen haben sich am Dienstagnachmittag in einem Teich im niederösterreichischen Waidhofen an der Thaya abgespielt: Eine Hundebesitzerin sprang ihren beiden Tieren in das Gewässer nach, um sie zu retten. Weil der Rand des Teiches mit einer Folie ausgelegt war, konnte sich die Frau jedoch nicht mehr befreien. Sie ertrank vor den Augen ihrer Begleiterin.