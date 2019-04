Bei Amokfahrt gegen Tunnelportal gekracht

Ein Paar sitzt im laufenden Auto eines Bekannten, plötzlich springt ein wildfremder Mann ans Steuer und rast mit Höllentempo quer durch Sölden. Nach halsbrecherischen Manövern endet die Horror-Fahrt an einem Tunnelportal. Der Lenker - ein Schweizer (25) - musste sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck verantworten.