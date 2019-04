Zahl der Hinrichtungen im Vorjahr um 31% gesunken

Trotz Rückschritten in einigen Ländern sei die Zahl der Hinrichtungen weltweit zurückgegangen. Vor allem in einigen Staaten, die seit Jahren am häufigsten Menschen hinrichteten. Dies sei ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis diese grausame Strafe der Vergangenheit angehöre, so Naidoo.