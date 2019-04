Trab-Rennbahn in Wels wird zur großen Showbühne

Wenn sich am Samstag das Startauto erstmals in Bewegung setzt, beginnt in Wels die Trabrennsaison! Vor der feststeht: Sie wird laut! Grund: Vereins-Präsident Karl Moisl hat eine Einnahmequelle entdeckt, vermietet die 40.000 Zuseher-Arena in Rosenau an Konzert-Veranstalter