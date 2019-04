Prüfungsangst: Hoher Druck für steirische Schüler

Aufmerksamkeit herstellen

Ein skurriler, aber einfacher Tipp für Stresssituationen nennt sich ART. Attention Restauration Theory, also die Wiederherstellung der Aufmerksamkeit. „Das mache ich, in dem ich einfach einen Baum anschaue. Es reicht auch ein Bild. Wasserfälle, Seen - alles aus der Natur“, erklärt Klein. „Das beruhigt und stellt im Gehirn die Aufmerksamkeit wieder her, das heißt man kann sich Dinge viel besser merken“. Diese Übungen sollen aber nicht nur für Schüler und Studenten den Stress reduzieren. Auch Erwachsene können davon profitieren, etwa auf der Arbeit oder in brenzligen Verkehrssituationen.