Todesserie: So gefährlich ist die Arbeit im Wald

Der Südsteirer Martin Ruckenstuhl hat Getreidemüller und Schmied gelernt, ehe er die Liebe zur Waldarbeit („Mein Opa hat mich früher immer mitgenommen“) entdeckte. Dass gerade in der Steiermark (bei Unfällen mit Todesfolge seit Jahren die Nummer eins in Österreich) so viele Tragödien geschehen, kann er durchaus nachvollziehen. „50 Prozent meiner Arbeit bestehen aus gefährlichen Aktionen. Einen Bauer, der heuer gestorben ist, habe ich vom Sehen her gekannt. Daran erinnert man sich.“