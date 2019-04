Rentner musste Nacht auf Dachboden ausharren

Übernommen hatte sich ein Rentner, als er über eine schmale ausziehbare Treppenleiter auf den Dachboden seines Einfamilienhauses in Ebreichsdorf kletterte. Als er die ins Auge gefassten Arbeiten dort verrichtet hatte, fehlten dem Senior die Kräfte, um wieder ins Erdgeschoß hinunterzusteigen. Also beschloss er, über Nacht auf dem Dachboden auszuharren, um am kommenden Morgen den Abstieg zu wagen.