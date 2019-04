Unsere Feuerwehr zeigt bei Übung wie’s geht

Aufgrund der hohen personellen und technischen Schlagkraft der heimischen Feuerwehren kommt es in Niederösterreich gottlob sehr selten zu großflächigen Brandkatastrophen, wie beispielsweise in den südlichen Nachbarländern oder zuletzt auch in Schweden. Gerade deshalb sind die blau-gelben Brandschutzexperten auch in ganz Europa gefragt. Zahlreiche internationale Übungen werden unterstützt, so auch aktuell in Kroatien. Der Landesfeuerwehrverband hat modernstes Equipment angekauft, um Großbrände noch effizienter zu bekämpfen.