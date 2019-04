Die Bevölkerung sagt klar Nein zum Leitspital

Klares Ja in und um Stainach

Ganz anders das Ergebnis in den Gemeinden rund um den geplanten neuen Spitalsstandort. In Stainach-Pürgg stimmten fast 90 Prozent für die Reform, 89 Prozent waren es in Irdning-Donnersbachtal, 85 Prozent in Wörschach und 79 Prozent in Aigen im Ennstal. Ein klares Ja zum Leitspital kam auch aus Mitterberg-St. Martin, Öblarn und Sölk. Alle Gemeindeergebnisse finden Sie hier.