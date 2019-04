Crash mit Lkw: Zug in Wien entgleist

Lkw-Lenker aus Fahrerkabine befreit

Auch der schwer verletzte Lkw-Lenker war in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 53-Jährige wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma, Prellungen und einer Rissquetschwunde ins Krankenhaus gebracht. Eine 50 Jahre alte Frau, die im hinteren Zugteil gesessen war, erlitt Prellungen sowie schwere Verletzungen am Oberkörper. Alle drei Schwerverletzten waren nicht in Lebensgefahr, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung, am Unfallort. 13 weitere Bahnpassagiere wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.