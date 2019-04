„Friedhof der Kuscheltiere“: King-Horror reloaded

Mit seinen beiden Kindern ist das Ehepaar Creed von Boston in eine Kleinstadt in Maine gezogen. Idylle? Fehlanzeige! Vor dem Haus donnern die LKWs vorbei, im Wald dahinter liegt ein Tierfriedhof. Als die Hauskatze der Creeds totgefahren wird, verweist ein Nachbar auf den ebenfalls in der Nähe liegenden alten Indianerfriedhof, von dem alles mehr oder weniger lebendig zurückkehrt, was dort begraben wird.