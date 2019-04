Leoben: Chirurgie hat Kompetenzen abgegeben

1. Nach den übergeordneten Strukturvorgaben des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit (ÖSG) dürfen bestimmte thoraxchirurgische Operationen nur an Referenzzentren für Thoraxchirurgie durchgeführt werden. Das ist die Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie und hyperbare Chirurgie der Universitätsklinik für Chirurgie am LKH Universitätsklinikum Graz. Auch die Ösophaguschirurgie wird an dieses Zentrum verlagert. Gemäß dieser Vorgabe werden ab 1.4.2019 am LKH Hochsteiermark keine derartigen Operationen durchgeführt.