Leobner orten falsches Spiel mit Fallzahlen

Offener Brief an Spitalslandesrat

SP-Bürgermeister Kurt Wallner lehnt in einem offenen Brief an Landesrat Drexler (VP) „jede Schwächung des LKH-Standortes ab“ und übt im Gespräch mit der „Krone“ Kritik am Stil der KAGes: „So einen Schritt macht man nicht im Stillen und Geheimen. Ich hätte mir zumindest eine Vorabinfo erwartet“, so Wallner.