„Immer dieselben Fehler!“ Rosberg rügt Vettel

„Es sind immer dieselben Fehler, wie im letzten Jahr. Er geht übermotiviert in die Zweikämpfe und steckt dann einfach nicht zurück“, so Rosberg in der „Bild“-Zeitung, nachdem Vettel am Sonntag durch einen Dreher Chancen auf ein Topresultat verschenkte und am Ende nur Fünfter wurde.