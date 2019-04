Mega-Drama um Ferrari ++ Hamilton mit Glückssieg!

In der WM-Wertung blieb Bottas in Führung, der Finne liegt nun mit 44 Punkten einen Zähler vor seinem Teamkollegen Hamilton. Red-Bull-Pilot Max Verstappen (27), der am Sonntag auf dem vierten Platz landete, ist Dritter. Dahinter folgen Leclerc (26), Vettel (22) und Alfa-Romeo-Mann Kimi Räikkönen (10). Vettel zog gleich nach dem Start an Pole-Sitter Leclerc vorbei, der für ein paar Kilometer sogar nur Dritter war. Doch bald hatte sich der Monegasse Platz eins zurückgeholt und fuhr auf und davon. In Australien hatte Ferrari Leclerc noch zurückgepfiffen und ein direktes Duell per Stallorder unterbunden. Vettel geriet dann gegen Hamilton unter Druck, der sich sozusagen virtuell mit seinem Boxenstopp an dem Deutschen vorbeischummelte („Undercut“).