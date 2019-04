Arbeitslosigkeit im März weiter gesunken

Positive Nachrichten vom AMS: Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist weiter gesunken. Im März waren 368.979 Menschen ohne Beschäftigung, davon 304.411 arbeitslos gemeldet und 64.568 in Schulung. Das waren um rund 29.500 Betroffene oder 7,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsmarktservice am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,6 Punkte auf 7,4 Prozent.