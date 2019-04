Racing Club holt sich in Argentinien Meistertitel

Racing Club hat zum neunten Mal seit 1949 die argentinische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Dem Verein aus dem Industrie-Vorort Avellaneda in Buenos Aires reichte am Sonntag ein 1:1 in Tigre, um den Primera-Division-Titel perfekt zu machen. Augusto Solari (57.) schoss das entscheidende Tor zur Meisterschaft für den Weltpokal-Gewinner von 1967. Der Ausgleich der Gastgeber fiel in der Nachspielzeit.