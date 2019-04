Wer zieht Konsequenzen aus der Aktenaffäre?

Brisante Kritik am Linzer Bürgermeister (SPÖ) und Spitzenbeamten übt der Bundesrechnungshof wegen der Aktenaffäre. Aber wer zieht jetzt die Konsequenzen daraus? Die Rechnungshofprüfung beauftragt hat die Landesregierung. Im Büro von LH Thomas Stelzer (ÖVP) sieht man in erster Linie die Stadt Linz selbst am Zug.