Barcelona im Stadtderby gegen Espanyol souverän

Der FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft den 10-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Atletico Madrid verteidigt! Der Titelverteidiger feierte im Stadtderby vor rund 93.000 Zuschauern im Camp Nou einen 2:0-Heimsieg gegen Espanyol - den so kurzfristig auf 13 Zähler angewachsenen Vorsprung machte Atletico später am Abend mit einem 4:0-Sieg bei Deportivo Alaves wieder „wett“. Die Tore erzielten Saul Niguez (5.), Diego Costa (11.), Alvaro Morata (59.) und Thomas (84.).