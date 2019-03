Mit selber Mentalität, aber mehr Toren!

Genau so positiv wie Halbfinal-Auftritt eins der Eisbullen in Wien war, genau so bitter war, dass sie am Ende mit dem 2:4 und somit leeren Händen dastanden. „Kleinigkeiten haben die Partie entschieden. Der nicht gegebene hohe Stock beim 2:2, ein paar fragwürdige Strafen“, fiel Trainer Bruckers Resümee aus. „Es ist nur ein Spiel von sieben. Wir haben es abgehakt. Weiter geht‘s!“