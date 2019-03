Tödlicher Unfall: Anrainer fordern Tempolimit

Im Bereich der acht Firmen-, Haus- und Hofzufahrten bzw. der zwei Kreuzungen entlang der Straße gelte zwar ein 70 km/h-Limit, an das halte sich aber nur selten wer. „Wenn jemand auf die Straße einfährt und ein anderer kommt mit 160 Sachen daher, ist der Zusammenstoß programmiert. Ich kann mich an drei tödliche Unfälle in den vergangenen Jahren erinnern. Wie viele Verletzte und Blechschäden es gab - darüber will ich lieber nicht nachdenken.“