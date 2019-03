„Beidl“-Sager: Strache will „Ordnungsruf“ erteilen

Ein obszöner Ausdruck des freiheitlichen Mandatars Wolfgang Zanger im Nationalrat soll laut FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache Konsequenzen haben. Zanger hatte in seinem Redebeitrag Betriebsräte und Funktionäre als „Beidl“ bezeichnet (siehe Video unten). „Es wird sicher einen ,Ordnungsruf‘ geben“, deutete Strache am Freitag Konsequenzen an. Zum Inhalt der Rede meinte er: „Pulitzer-Preis-verdächtig war es sicher nicht.“