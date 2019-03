Arc`teryx: Vielseitigkeit und Bewegungsfreiheit

Eine vielseitige Softshell-Jacke bietet deshalb einen vernünftigen Wetterschutz an wechselhaften Tagen, an denen man mit Wind und ein bisschen Regen rechnen muss, aber auch gutes Feuchtigkeitsmanagement will. Der Sigma SL Anorak ist aus hoch wasserdampfdurchlässigem, elastischem Aequora AirpermTM Material mit 14% Elastan-Anteil und DWR-Ausrüstung. mit seiner Kombination aus Bewegungsfreiheit und Basis-Wetterschutz ist der Sigma SL Anorak alles, was man (meistens) braucht. Der Sigma SL Anorak hat einen langen Frontreißverschluss für schnelle Belüftung. Trotzdem ist er kurz genug, um dem Klettergurt nicht in die Quere zu kommen. Saum-Kordelzüge auf beiden Seiten bieten gute Anpassungsmöglichkeiten und HemLockTM-Elemente halten den Anorak auch bei intensiven Bewegungen in Position unter dem Gurt. Kleinigkeiten sind in der Brusttasche schnell verstaut und immer erreichbar. Die helmkompatible, anpassbare Kapuze kann zusammengerollt und verstaut werden.