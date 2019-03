Higuain erklärt Rücktritt aus Argentiniens Team

Gonzalo Higuain hat seinen Rücktritt aus dem argentinischen Nationalteam bekannt gegeben. „Meine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei, ich schaue mir die Dinge ab jetzt von draußen an, zur Freude vieler Menschen“, sagte der 31-jährige Stürmerstar gegenüber „Fox Sports“ am Donnerstag. „Jetzt will ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.“