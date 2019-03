Kochprofi „servierte“ in Graz Urlaubsgefühle

„Nachfrage wird immer größer“

Für die wichtigste Zutat des Abends zeichneten Elisabeth Tsapekis (Olivenölproduktion am Peloponnes) und Angelika Sourlingas-Weinberger verantwortlich. Das Duo mit griechischen Wurzeln nascht mit feinen Produkten am aktuellen Trend mit: „Die Nachfrage wird auch in Österreich immer größer. Kochen mit Olivenöl ist längst mehr als nur eine kleine Modeerscheinung!“ Spenger: „Als Ergänzung zum steirischen Kürbiskernöl passt es perfekt in die Küche. Zum einen als Salatöl, zum anderen auch als Bestandteil mediterranen Kochens.