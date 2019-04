So essen Ihre Kinder endlich Gemüse

Gemüse wird interessanter, wenn es nach etwas aussieht. Kohlrabi, Gurken und Karotten, in lustige Formen geschnitten und mit Brot oder Würsteln kombiniert, sehen viel schöner aus und wirken appetitlicher. Außerdem lieben Kinder alles, was man mit den Händen angreifen kann. Dazu zählen alle Arten von Fingerfood, wie zum Beispiel Gemüse-Muffins, Rohkost, Pizzabrötchen mit Gemüse, aufgeschnittene Wassermelone oder Früchtespieße. In Smoothies können Sie Gemüse ganz einfach „verstecken“. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!