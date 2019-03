Studie: Moscheeverein radikalisierte Jugendliche!

Als „politisch-salafistisch“ eingestuft

Die Ummet-Moschee im Besonderen wurde von den Studienautoren als „politisch-salafitisch“ beschrieben, die Betreiber der Moschee lehnten zudem ein Gespräch mit den Autoren ab. Die Moscheegemeinde war Ausgangspunkt für Vorarlberger Aktivitäten im Rahmen der „Lies!-Kampagne“, bei der auch in Vorarlbergs Städten an aufgestellten Infoständen Übersetzungen des Korans verteilt wurden. Diese Kampagne habe stark zur dschihadistischen Radikalisierung von Jugendlichen in Deutschland und Österreich beigetragen, heißt es in der Studie. Ein Teil der damit angesprochenen Jugendlichen sei 2014/2015 in Syrien beim Islamischen Staat oder bei anderen dschihadistischen Organisationen gelandet.