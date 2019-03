Kuchl im Intercup mit historischer Chance

Mit dem Erreichen des Halbfinales in der Elite League der Interliga, in die Kuchl nach der Strafverifizierung der Sarajewo-Partie als Vorrunden-Gruppensieg aufstieg, gelang Kuchl der größte Coup seiner jüngeren Tischtennis-Geschichte. Letztmalig hatte der Salzburger Klub am 9. Februar 1986 die historische Chance, auf internationaler Ebene in ein Endspiel einzuziehen. Damals scheiterten Ding Yi, Andrzej Baranowski und Gottfried Bär im Semifinale des ETTU Cups mit 1:5 an Trinite Sports Nizza.