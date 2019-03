Skifahrer (54) stürzte 100 Meter in den Tod

Ein tragischer Skiunfall hat sich am Montagnachmittag im Tiroler Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl ereignet. Ein 54-jähriger Skifahrer aus Deutschland krachte aufgrund des orkanartigen Windes und der schlechten Sicht gegen die am Pistenrand gelegene Schneewulst. In der Folge stürzte er rund 100 Meter über felsdurchsetzes Gelände in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.