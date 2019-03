Nordische Ski-WM war kein Nächtigungs-Turbo!

18,8 Millionen Nächtigungen in der Zwischenbilanz des heurigen Winters bedeuten einen leichten Rückgang von 1,6 Prozent oder 300.000 Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr. Die Gründe für das Minus sind vor allem am Hauptmarkt Deutschland zu finden: Im Februar kamen deutlich weniger Gäste aus dem Nachbarland (-2,8%). Aber auch aus den ebenfalls wichtigen Herkunftsländern Holland und Belgien reisten im Februar viel weniger Urlauber an. Dafür legten andere Nationen zu. Besonders stark Norwegen (+69%). Diese Gäste wurden von der Nordischen Ski-WM angezogen. Allgemein hat das Großereignis aber keine Auslastungssteigerungen gebracht. Die WM-Gemeinden Seefeld und Leutasch verzeichneten sogar ein deutliches Minus von 10,9 Prozent (Seefeld) bzw. 5,7 Prozent (Leutasch).