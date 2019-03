ÖFB: Die Chancen endlich „eiskalt“ verwerten

Seit Beginn der Nations League im letzten September gab es sechs Länderspiele, blieb das Team viermal ohne Torerfolg (auswärts 0:1 in Bosnien-Herzegowina und 0:0 in Dänemark, daheim 0:0 gegen Bosnien-Herzegowina und 0:1 gegen Polen), nur gegen Nordirland (1:0 in Wien/Torschütze Arnautovic und 2:1 in Belfast/Torschützen Schlager und Lazaro) durfte gejubelt werden.