19-jähriges Supertalent bringt Italien Pflichtsieg

In Valencia brachte Rodrigo die Spanier in Führung (16.). Noch in der ersten Halbzeit vergab Tarik Elyounoussi (31.) die Riesenchance auf den Ausgleich, der nach der Pause Joshua King per Elfmeter (65.) gelang. Doch die Freude der Norweger währte nicht lange. In der 71. Minute brachte Sergio Ramos die Spanier wieder in Führung, der Kapitän verwertete in Panenka-Manier einen Elfmeter und damit seinen zwölften Strafstoß in Serie. Spaniens Teamchef Luis Enrique hatte mit Beginn der EM-Qualifikation ähnlich wie Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch eingeleitet.