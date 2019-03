Genialer Elfer versetzt Messi und Co. Gnadenstoß!

Die Argentinier waren völlig überrascht, die, die ihn kennen, weniger. Denn der Venezolaner Josef Martinez schießt seine Elfmeter immer so. Er nimmt etwa 10-12 Schritte Anlauf und vor dem Schießen springt er noch auf, wie ein Hase. Gegen Argentinien schoss er das alles entscheidende 3:1 (Endstand) seiner Mannschaft und machte die Blamage für die Gaucho-Truppe perfekt. Die Sprung-Penalties sind seit jeher sein Markenzeichen, das war schon bei den Young Boys in der Schweiz und nachher beim AC Turin in Italien so. Derzeit spielt der lustige Torschütze bei Atlanta United in den Vereinigten Staaten. Das mittlerweile berühmte Tor sehen Sie hier im Video!