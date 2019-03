Drei Raser mit eingebautem Laserblocker angehalten

Auf der Westautobahn in Eugendorf wurde ein ungarischer Lenker (38) gestoppt, bei dem die Radarpistole nur eine Fehlermeldung anzeigte. Der Fahrer baute den Laserblocker selbst aus und zahlte Strafe. Auf der A 10 in Kuchl ergab die Messung wenig später bei einem 60-jährigen Lenker kein Ergebnis. Dieser hatte den Laserblocker im Motorraum versteckt. Das Gerät wurde sichergestellt. Und in St. Michael musste ein Tscheche (43) das Störgerät aus seinem PS-Boliden ausbauen.