Breakdance-„Battles“ im Feldkirchner Amthof

Die „Battles“ beginnen um 14 Uhr und verwandeln den Amthof mit vielen tollen„Moves“ und akrobatischen Einlagen in einen „Hexenkessel“ verwandeln. Am Programm stehen Battles in den Kategorien 1vs1 Breaking, 4vs4 Kids All Style und 2vs2 - Mixed Style. Dem Gwinner winkt wieder eine Wildcard für das „Red Bull BC One Cypher Austria Main Event in Vienna“. Natürlich gibt´s auch „Battles“ für den Nachwuchs.