Privatinsolvenzen gesunken, Erwartungen positiv

Zum Ausblick für das Gesamtjahr heißt es, dass die Zahlen gegenüber 2018 stark zurückgingen, aber noch über normalen Verhältnissen wie etwa im Jahr 2016 lägen. Es sei aber mit einem weiteren Abflachen zu rechnen, vor allem bei der Höhe der Schulden. „Sofort nach Inkrafttreten der Novelle am 1. November 2017 konnten wir beobachten, dass eine Reihe von Personen mit exorbitant hohen Schulden - typischerweise natürlich ehemalige Unternehmer - ihre Schulden regulieren wollte“, so KSV-Experte Hans-Georg Kantner am Mittwoch. Diese Fälle mit besonders hohen Schulden würden nun abnehmen.