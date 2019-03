Duo Schwarz/Djulic übernimmt Wacker Innsbruck II

Schwarz war seit Sommer 2017 Co-Trainer der Profimannschaft. Nach dem Wechsel von Grumser betreute der 41-jährige Ex-Stürmer die zweite Mannschaft bereits als Interimstrainer. „In meiner Rolle als Teamchef werde ich auch als Bindeglied zu den Profis agieren“, sagte Schwarz. Der 68-jährige ehemalige Torhüter Djulic war in den letzten Jahren Teil der Trainerteams von Profis und Wacker II. Wacker II liegt in der Tabelle der 2. Liga nach 19 Runden auf dem siebenten Tabellenrang. Die Profis sind in der Bundesliga das Schlusslicht.