Wahlkampf in elf Orten geht in die Endphase

Heute stellt die „Krone“ vier Gemeinden vor, in denen es am kommenden Sonntag zur Stichwahl kommen wird. Während sich in Oberndorf die beiden Kandidaten schon seit längeren in einem harten Zweikampf befinden, schaut beispielsweise die Situation in Mattsee völlig anders aus. Klar wollen beide Stichwahl-Kandidaten den Ortsthron besteigen, wissen aber auch, dass es in Zukunft in der Gemeinde eine gute Zusammenarbeit benötigt. Die ÖVP hatte bei der Wahl die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung verloren und sich die SPÖ als Nummer zwei stark verbessert.