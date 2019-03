So (un-)sicher fahren Lenker über 60

Erst ab 75 Jahren lassen Fahrleistungen deutlich nach

In der Zukunft muss der Staat entscheiden, wie er mit älteren Autolenkern umgeht, weil das Alter in den EU-Staaten drastisch ansteigt. Doch zu verallgemeinern wäre falsch: Studien beweisen, dass die Fahrleistungen vieler Lenker jenseits der 60 und mehr gar nicht so schlecht sind. Sie kompensieren Alter mit Ruhe und Zurückhaltung. Erst ab 75 werden Defizite deutlich.