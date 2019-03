Start für die heurige Eissaison: Es wird blumig!

Obwohl die Finger beim Halten des Stanitzels noch etwas kalt werden, ist am Dienstag die Eissaison in Wien offiziell eröffnet worden. Im Eissalon Reinbacher in Mauer gab der Branchensprecher der WKÖ, Andrew Nussbaumer, den Startschuss und präsentierte die diesjährigen Neukreationen aus essbaren Blüten und bekannten Naschereien.