Utrecht-Killer tötete Kellnerin und Fußballtrainer

Arbeitgeber: „Sie war erst 19 Jahre alt. Es gibt wirklich keine Worte dafür“

Fest steht jedoch, um wen es sich bei zwei der drei Todesopfer handelt, die in der Straßenbahn durch Schüsse ums Leben kamen. So starb die 19-jährige Roos Verschuur, die in einem Restaurant in Vianen arbeitete. Das Lokal hatte ab Montagnachmittag geschlossen. „Leider sind wir heute gezwungen, den Laden wegen eines Todesfalls geschlossen zu halten“, informierte eine Notiz an der Tür. Aus der Zentrale der Restaurantkette ließ eine Sprecherin gegenüber „Algemeen Dagblad“ wissen: „Sie war erst 19 Jahre alt. Es gibt wirklich keine Worte dafür. Wir können das nicht verstehen.“