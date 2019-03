Drei Tote in Straßenbahn: Utrecht-Schütze gefasst!

Lange Liste an Vorstrafen

Der 37-jährige mutmaßliche Schütze ist bei der Polizei kein Unbekannter. Er sei schon öfter in Kontakt mit der Justiz gekommen, berichtete der Fernsehsender RTV. Demnach soll Tanis im Jahr 2013 mit einer Waffe auf ein Wohnhaus in Utrecht geschossen haben. Erst vor zwei Wochen habe er sich wegen einer 2017 begangenen Vergewaltigung vor Gericht verantworten müssen. Seine Liste an Vorstrafen ist lang: Diebstahl und der Einbruch in eine Polizeidienststelle, Beleidigungen, Bespucken von Polizisten, Vandalismus und Alkohol am Steuer sind nur einige seiner Delikte.