Deutsche lässt Kuchenträume der Stars wahr werden

Kleines Team, kleiner Laden, großer Erfolg

Doch trotz der großen Namen ist Miriam Milord typisch Deutsch am Boden geblieben. Nach wie vor steht sie mit ihrem kleinen Team selbst in der Backstube. Und sie lässt ihre kulinarischen Kunstwerke längst nicht nur den betuchteren Kunden verbehalten. In ihrem „BCakeNY“-Shop bietet sie auch Cupcakes, Brownies und Macarons ab zwei Dollar an. Bei der nächsten New York-Reise darf ein Besuch keinesfalls fehlen.