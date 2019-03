Dürager stellt Abfahrtslatten in den Keller

„Ich habe ja in dieser Saison teilweise schon keinen Startplatz mehr im Europacup bekommen“, sagt Markus Dürager. „Nachdem das in der kommenden Saison sicherlich nicht besser wird, lasse ich es bleiben.“ Ein Karriereende, dass nicht völlig unerwartet kommt, beim Altenmarkter dennoch ein wenig Wehmut auslöst. „Ich konnte in dieser Saison aus den unterschiedlichsten Gründen nie wirklich zeigen was ich drauf habe“, hadert der 29-Jährige, der als beste Weltcupergenisse zwei zehnte Plätze stehen hat, mit dem Schicksal.